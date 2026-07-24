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Царьград

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В лесу под Одинцовом нашли коралл возрастом 320 миллионов лет

В лесу под Одинцовом нашли коралл возрастом 320 миллионов лет

Краеведы наткнулись в подмосковном лесу на тропический риф времён карбона.Члены Краеведческого общества Одинцова случайно обнаружили в Подушкинском лесопарке окаменевший колониальный коралл рода Arachnastrea.

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