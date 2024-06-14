Прокуратура начала проверку аварии с подростками в Скопинском районе

Авария произошла вечером 13 июня на дороге между Князево и Топилы. По предварительным данным прокуратуры, несовершеннолетняя водитель не справилась с управлением квадроциклом и вылетела со своими пассажирками в кювет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии