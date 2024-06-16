Международный олимпийский комитет отказался допустить российских тхэквондистов на Олимпийские игры 2024 года в Париже

На Олимпийском турнире в Париже в 2024 году не будет представителей России по тхэквондо. Такое решение было принято Международным олимпийским комитетом (МОК), который отказался допустить всех российских тхэквондистов, подавших заявки в качестве нейтральных спортсменов.
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