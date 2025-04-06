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Военное обозрение

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Российская ПВО отразила очередную атаку украинских беспилотников, основной удар ВСУ нанесли по Ростовской области

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