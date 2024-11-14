Около 50% заявленных на распродажах в России скидок оказываются фейковыми

Около 50% скидок на товары, которые представлены онлайн- и оффлайн-площадками в России, созданы искусственно путём предварительного завышения цен и затем их снижения, рассказали эксперты газете «Известия».
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