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Около 50% заявленных на распродажах в России скидок оказываются фейковыми

Около 50% заявленных на распродажах в России скидок оказываются фейковыми

Около 50% скидок на товары, которые представлены онлайн- и оффлайн-площадками в России, созданы искусственно путём предварительного завышения цен и затем их снижения, рассказали эксперты газете «Известия».

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