Европа нужны украинские вооруженные силы, которые будут обеспечивать безопасность ЕС. Об этом в ходе Варшавского форума по безопасности заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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