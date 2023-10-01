Импортозамещение: вдвое больше «гусей» среди розеток и выключателей

Компания «ПП Гуси Электрик» (Калужская область) вдвое увеличила мощности по выпуску электротехнической продукции: розеток, в том числе USB- и компьютерных, выключателей, подрозетников, распределительных коробок, кабель-каналов и рамок.
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