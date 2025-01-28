Спазм сосудов и лишние морщины: 7 причин отказаться от жвачки, о которых знают не все

В детстве многим запрещали долго жевать жевательную резинку, чтобы не болел желудок. Сегодня этот продукт вызывает неоднозначные реакции: кто-то верит в его пользу, кто-то записывает в однозначные враги здоровью.
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