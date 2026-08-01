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В Испании осудили призыв некоторых стран ЕС к временному исключению страны из Шенгенской зоны

В Испании осудили призыв некоторых стран ЕС к временному исключению страны из Шенгенской зоны

Министр иностранных дел Испании Фернандо Гранде-Марласка во время пресс-конференции заявил об «эгоистичной и безответственной» позиции некоторых европейских стран на фоне призывов к временному исключению Испании из Шенгенской зоны.

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