В Нижнегорском районе поймали пожилую нацистку

Сотрудниками полиции задержана 60-летняя жительница Нижнегорского района Литвинова Леся Степановна, которая в социальной сети «Одноклассники» публиковала украинскую нацистскую символику, поддерживала ВСУ, дискредитировала армию РФ, оскорбляла нашу страну и Президента России.
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