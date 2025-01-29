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В Нижнегорском районе поймали пожилую нацистку

В Нижнегорском районе поймали пожилую нацистку

Сотрудниками полиции задержана 60-летняя жительница Нижнегорского района Литвинова Леся Степановна, которая в социальной сети «Одноклассники» публиковала украинскую нацистскую символику, поддерживала ВСУ, дискредитировала армию РФ, оскорбляла нашу страну и Президента России.

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kraft54
суку на пожизненную каторгу!
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