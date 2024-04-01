МИД ФРГ: Россия усилила «дезинформирование» в Европе по теме Украины

Россия проводит в Европе «дезинформационную кампанию» по теме конфликта на Украине. С таким утверждением выступил глава департамента культуры и коммуникаций Министерства иностранных дел Германии Ральф Бесте.
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