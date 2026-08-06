Политолог Данилин: в кампанию "Яблока" в зарубежных соцсетях вложены миллионы долларов

В информационную кампанию в поддержку партии "Яблоко" в зарубежных соцсетях вложили миллионы долларов, заявил директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин в рамках круглого стола ЭИСИ.
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