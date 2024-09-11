Харрис: Трамп собирается бросить Украину ради дружбы с Путиным

Кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис во время дебатов заявила, что ее оппонент от Республиканской партии Дональд Трамп хочет бросить Украину и отказаться от помощи ей ради дружбы с президентом России Владимиром Путиным.
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