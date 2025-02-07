Компания Андрея Гурьева получит компенсацию $16,6 млн от Renaissance Securities

Кипрская компания Perpecia Ltd, связанная с семьей Гурьевых, совладельцами «Фосагро», получит компенсацию в размере $16,6 млн (1,5 млрд рублей) за заблокированные ценные бумаги, хранящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear, пишут “Ведомости” со ссылкой на решение Арбитражный суд Москвы.