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Министерство несмотрибельного фуфла...

Министерство несмотрибельного фуфла...

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Не знаю, был ли это вброс, тем более. что сегодня уже вовсю раскручивается опровержение министерства просвещения, но когда вчера я увидела новость о том, что вышеназванное министерство предложило сделать около тридцати ремейков классических советских фильмов, якобы для улучшения воспитательно-патриотической работы среди детей и молодёжи, я просто глазам своим не поверила.

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Комментарии
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ГБ
Галина Бурля
Полностью согласна !
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1 час.
Александр Терехов
Куда нонешние сочинители лезут со своим свиным рылом? Все шедевры советского кино были сняты людьми еще с тем, советским мировоззрением. И артисты были тогдашние, тоже со своим соответствующим менталитетом. А куда лезут со своими поправками нонешние? А слабо отреставрировать старые, добрые фильмы и показывать их как есть, без вырезов и правок.
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53 мин.
АК
Александр Кутуев
Вот дожили! Министр просвещения закончил только начальную школу! А что дальше не учился? А зачем, если сразу в министры? Давайте переснимем великие фильмы, потом перепишем великие литературные произведения, такие, как &quot;Война и мир&quot;, &quot;Евгений Онегин&quot;, например, и многие другие. Перенесем все в наше время, а то детки не поймут. А может нужно, как раньше, детей поднимать до уровня великого искусства, а не великие произведения опускать до уровня малолетних дебилов? Чтобы они стали в результате великовозрастными дебилами, такими, как А. Кравцов!
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28 мин.

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