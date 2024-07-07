Министерство несмотрибельного фуфла...

Куда нонешние сочинители лезут со своим свиным рылом? Все шедевры советского кино были сняты людьми еще с тем, советским мировоззрением. И артисты были тогдашние, тоже со своим соответствующим менталитетом. А куда лезут со своими поправками нонешние? А слабо отреставрировать старые, добрые фильмы и показывать их как есть, без вырезов и правок.

АК

Александр Кутуев

Вот дожили! Министр просвещения закончил только начальную школу! А что дальше не учился? А зачем, если сразу в министры? Давайте переснимем великие фильмы, потом перепишем великие литературные произведения, такие, как "Война и мир", "Евгений Онегин", например, и многие другие. Перенесем все в наше время, а то детки не поймут. А может нужно, как раньше, детей поднимать до уровня великого искусства, а не великие произведения опускать до уровня малолетних дебилов? Чтобы они стали в результате великовозрастными дебилами, такими, как А. Кравцов!