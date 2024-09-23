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Настроение ТВ

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Гороскоп на 23 сентября

Гороскоп на 23 сентября

23 сентябряОвныПока все отдыхали, Солнце вошло в Весы – знак, который отвечает за вашу личную жизнь. Учитывая коридор затмений, даже не думайте вступать в брак или разводиться!ТельцыСолнце в Весах акцентирует ваше внимание на здоровье, а сегодняшний переход Венеры в Скорпион добавляет искр в личную жизнь.

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