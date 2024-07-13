Tesla отложит презентацию «роботакси» 

Неофициальный рендер проекта «роботакси» / © electrek Последние несколько лет Tesla работала над своим беспилотным электромобилем, о котором известно крайне мало, не считая намеков на то, что у транспортного средства не будет руля или педалей, а по дизайну оно будет «похоже на Cybertruck».