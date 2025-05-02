В Нацбиблиотеке РТ прошла церемония чествования трудовых династий

Герои дня — трудовые династии чествовали в Национальной библиотеке республики. Инженеры, медики, педагоги, представители разных профессий, которые связали свою жизнь с трудом во благо республики и сумели транслировать ценности любви и уважения к труду своим детям, внукам и правнукам.