Стало известно, на какой регион нацелились США и Россия

Bloomberg допустил, что США и РФ сделают Арктику совместным ресурсным проектом США и Россия обсуждают Арктику как возможное направление для экономического сотрудничества, включая совместную добычу природных ресурсов и развитие торговых маршрутов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.