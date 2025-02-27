Стало известно, на какой регион нацелились США и Россия

Bloomberg допустил, что США и РФ сделают Арктику совместным ресурсным проектом США и Россия обсуждают Арктику как возможное направление для экономического сотрудничества, включая совместную добычу природных ресурсов и развитие торговых маршрутов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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