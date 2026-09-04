«Автоматный комплекс повышенной кучности»: «Калашников» представит новую модификацию АК-12

Концерн «Калашников» готовит премьеру для участников XI Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года.
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