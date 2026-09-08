Лариса Долина потребует 114 млн рублей с мошенников через суд

Лариса Долина стала жертвой мошенников летом 2024 года, продав квартиру на сумму 114 млн рублей. Суд обязал преступников возместить ущерб.
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