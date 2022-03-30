Забил ногами: смертью закончилась мужская разборка в Приморье

Забил ногами: смертью закончилась мужская разборка в Приморье

Приговора суда ожидает житель Уссурийска, нанесший другому мужчине несколько ударов ногами. От полученных травм потерпевший скончался.

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