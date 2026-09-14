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ФедералПресс

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Жертвами атаки дронов ВСУ на Нижнекамск стали две девушки

Жертвами атаки дронов ВСУ на Нижнекамск стали две девушки

НИЖНЕКАМСК, 14 сентября, ФедералПресс. Две девушки погибли при атаке беспилотника на Нижнекамск – они находились в автомобиле в момент удара.

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