Студент собрал Hackberry-Pi Zero. Это карманный ПК на Linux

В продажу поступил Hackberry-Pi Zero — карманный терминал Linux на базе Raspberry Pi Zero 2WСтудент Дрезденского технического университета, известный под ником ZitaoTech, представил свой проект Hackberry-Pi Zero — это портативное устройство на базе Raspberry Pi Zero 2W представляет собой карманный Linux-терминал, оснащенный 4" TFT-дисплеем с разрешением 720x720 пикселей и клавиатурой от BlackBerry (модели Q10 или Q20).