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Железняков об уходе от Тутберидзе: «Проработал честно 15 лет в команде, вложил в детей все, что мог. А теперь пришло время нового этапа жизни»

«Друзья, ушел заниматься своими проектами, времени катастрофически не хватало, я не молодею, и пришло время плотно заниматься развитием своего дела, чтобы к старости не было мучительно больно остаться на задворках и жить на одну пенсию.

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