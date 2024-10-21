Стояногло: низкий авторитет Санду дискредитировал европейское будущее Молдовы

Кандидат в президенты Молдавии, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что прошедшие выборы президента и референдум о вступлении в ЕС стали позорным провалом Майи Санду и её правящей Партии действия и солидарности.
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