В Усолье-Сибирском Иркутской области появится 17 новых производств

Город Усолье-Сибирское в Иркутской области сегодня находится в центре федеральной повестки. В настоящее время там реализуется проект по очистке промплощадки бывшего градообразующего предприятия от накопленных отходов.
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