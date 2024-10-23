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В Усолье-Сибирском Иркутской области появится 17 новых производств

В Усолье-Сибирском Иркутской области появится 17 новых производств

Город Усолье-Сибирское в Иркутской области сегодня находится в центре федеральной повестки. В настоящее время там реализуется проект по очистке промплощадки бывшего градообразующего предприятия от накопленных отходов.

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