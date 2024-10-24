Власти начнут больше тратить на один вид льготной ипотеки

В 2025 году расходы бюджета на сельскую ипотеку значительно увеличатся. О том, что власти планируют потратить больше на один тип льготной ипотеки, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты (СП).
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