В Архангельске на творческом вечере представили книгу Ольги Голубцовой «Жизнь после жизни»

Документальная книга северодвинского журналиста завершает трилогию «Жестокие судьбы»Документальная книга северодвинского журналиста завершает трилогию «Жестокие судьбы»Это документальная повесть о пронзительной судьбе нашей землячки Марины Прусаковой — Освальд — Портер, которая волею судьбы оказалась в жерновах мировой трагедии.
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