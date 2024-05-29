В лабиринтах разума: почему люди верят в теории заговора?

Теории заговора, словно тени, сопровождают человечество на протяжении всей его истории. Словно шепот на грани слышимости, они предлагают альтернативные объяснения реальности, приписывая тайным обществам и могущественным кукловодам ответственность за ключевые события и явления.
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