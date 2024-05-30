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Полузащитник "Химок" Бутта Магомедов рассказал о планах команды после возвращения в РПЛ

Полузащитник "Химок" Бутта Магомедов рассказал о планах команды после возвращения в РПЛ

"Химки" вернулись в РПЛ после годичного отсутствия, заняв первое место в Первой лиге. Полузащитник клуба Бутта Магомедов сообщил, что команда планирует отдохнуть до 6-го числа, когда начнется подготовительная программа, а затем приступить к тренировочным сборам 16 июня.

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