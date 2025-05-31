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Футболиста нижегородской «Волны» Баранова дисквалифицировали на пять лет

Футболиста нижегородской «Волны» Баранова дисквалифицировали на пять лет

Нападающий нижегородской «Волны» Роман Баранов дисквалифицирован на пять лет. Как сообщает РФС, игрок отстранён от любой футбольной деятельности в связи с нарушениями статей 18 и 21 регламента РФС по этике.

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