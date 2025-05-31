Футболиста нижегородской «Волны» Баранова дисквалифицировали на пять лет

Нападающий нижегородской «Волны» Роман Баранов дисквалифицирован на пять лет. Как сообщает РФС, игрок отстранён от любой футбольной деятельности в связи с нарушениями статей 18 и 21 регламента РФС по этике.
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