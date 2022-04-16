Может ли «Зенит» упустить чемпионство за шесть туров? Раньше он уже так делал!

А вообще в РПЛ подобное происходило четыре раза. Чемпионская гонка в РПЛ вышла на финишную прямую. Пока в ней лидирует «Зенит» - команда Сергея Семака провела 24 матча и опережает «Динамо» по дополнительным показателям, но имеет игру в запасе.
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