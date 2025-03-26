Стоп, не снято: как сериал «Киностудия» разоблачает Голливуд

«Пока лучший сериал 2025 года», «главный претендент на звание лучшей комедии года», «шутки одна за другой заставляют хохотать — и ни одна не фальшивит», «один из самых жестких автопортретов Голливуда за многие годы» — главные киноиздания США в полном восторге от нового сериала Сета Рогена «Киностудия».