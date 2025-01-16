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Закон и Порядок

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Гордеев день. Что можно и что нельзя делать 16 января 2025 года

Гордеев день. Что можно и что нельзя делать 16 января 2025 года

Библейский пророк Малахия и мученик Гордий. Коллаж АиФ 16 января 2025 года празднуется память пророка Малахии и мученика Гордия.

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