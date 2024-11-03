В СФ ответили на озвученное Турцией условие разрешения конфликта на Украине

Требования России для урегулирования конфликта на Украине были ясно изложены президентом Владимиром Путиным, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, передает «Лента.
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