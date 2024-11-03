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Аргументы и Факты

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В СФ ответили на озвученное Турцией условие разрешения конфликта на Украине

В СФ ответили на озвученное Турцией условие разрешения конфликта на Украине

Требования России для урегулирования конфликта на Украине были ясно изложены президентом Владимиром Путиным, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, передает «Лента.

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Комментарии
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Eduard
Турок,не суй свой нос в чужие дела,
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1 д.
Eduard
Напомните какТурция Кипр разделила,вот пусть воссановят цедостность Кипра!
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1 д.

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