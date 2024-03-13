Трамп может назначить миллиардера Полсона главой Минфина при победе на выборах

Global Look Press/CNP/AdMedia Бывший американский лидер Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах может назначить миллиардера и владельца хедж-фондов Джона Полсона руководителем Минфина США, сообщает агентство Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии