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Трамп может назначить миллиардера Полсона главой Минфина при победе на выборах

Трамп может назначить миллиардера Полсона главой Минфина при победе на выборах

Global Look Press/CNP/AdMedia Бывший американский лидер Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах может назначить миллиардера и владельца хедж-фондов Джона Полсона руководителем Минфина США, сообщает агентство Bloomberg.

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