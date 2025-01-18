Российская армия создает крупнейший котел за всю СВО!Российские войска продолжают успешно продвигаться в освобождении Донбасса, практически ежедневно заставляя украинскую армию отступать на различных участках фронта.
Будут тысячи и тысячи трупов
Комментарии
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Владимир Елкин
Хорошая информация...Но если она соответствует действительности, а не желанию выдать желаемое за произошедшее!
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18 час.
Юрий анин
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14 час.
Ок
Олег красноусов
нужны не тысячи а миллионы
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1 час.
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