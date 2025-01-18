Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 305 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Его гонят в дверь, а он лезет в окно. Наркошибздик задрипанный!Зеленский трижды ...
  • Олег красноусов
    нужны не тысячи а миллионыБудут тысячи и ты...
  • Валентин Воробьев
    Судьи прекрасно знали, что работают вхолостую. Им нравилось - не надо напрягаться и тянули времяДело генерала Поп...

Будут тысячи и тысячи трупов

Будут тысячи и тысячи трупов

Российская армия создает крупнейший котел за всю СВО!Российские войска продолжают успешно продвигаться в освобождении Донбасса, практически ежедневно заставляя украинскую армию отступать на различных участках фронта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Елкин
Хорошая информация...Но если она соответствует действительности, а не желанию выдать желаемое за произошедшее!
Ответить
18 час.
Юрий анин
Ответить
14 час.
Ок
Олег красноусов
нужны не тысячи а миллионы
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх