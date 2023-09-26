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Комиссаренко через неделю после свадьбы узнал о прошлом жены в порно

Комиссаренко через неделю после свадьбы узнал о прошлом жены в порно

Комик из Белоруссии Слава Комиссаренко вступил в брак и узнал о прошлом супруги неприятные факты. Данная информация следует из публикации в его Telegram-канале.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Надо всегда всем помнить  здесь лишь важное одно, что все тайное в жизни всегда, как правило, становится явью... И всегда сложнее отмываться, перепачкавшись дерьмом... Весь позитив моментально там заменяется, увы, печалью.(((
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11 час.
Бендер Задунайский
Баланс . Он моральный пидор , она шлюха . Звезды правильно сошлись .
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8 час.

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