Комик из Белоруссии Слава Комиссаренко вступил в брак и узнал о прошлом супруги неприятные факты. Данная информация следует из публикации в его Telegram-канале.
Комиссаренко через неделю после свадьбы узнал о прошлом жены в порно
Комментарии
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Влад Владимиров
Надо всегда всем помнить здесь лишь важное одно, что все тайное в жизни всегда, как правило, становится явью... И всегда сложнее отмываться, перепачкавшись дерьмом... Весь позитив моментально там заменяется, увы, печалью.(((
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11 час.
Бендер Задунайский
Баланс . Он моральный пидор , она шлюха . Звезды правильно сошлись .
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8 час.
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