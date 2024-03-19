Губернатор Белгородской области объявил о введении дополнительных мер безопасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем видеообращении во вторник, 19 марта, сообщил о введении дополнительных мер безопасности для жителей Грайворонского городского округа и других территорий региона.
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