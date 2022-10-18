Маски для волос из сыворотки:подойдут для решения любых проблем!

Сыворотка — субпродукт, который остается после сворачивания молока, полупрозрачная жидкость. В ней остается еще очень много полезного, в частности, для волос: витамины А, С, Е и группы В и Д, аминокислоты, калий, кальций, фосфор и многое другое.