Самая Модная

252 подписчика

Свежие комментарии

  • Nina Pudikova
    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Маски для волос из сыворотки:подойдут для решения любых проблем!

Сыворотка — субпродукт, который остается после сворачивания молока, полупрозрачная жидкость. В ней остается еще очень много полезного, в частности, для волос: витамины А, С, Е и группы В и Д, аминокислоты, калий, кальций, фосфор и многое другое.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх