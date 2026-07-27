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Билл Симмонс: «Что если «Сперс» придут к «Уорриорз» и скажут: «Отдаем Фокса и какие угодно пики за пару лет Стефа с нами»

У обозревателя Билла Симмонса есть идея, как обеспечить Стефену Карри возможность бороться за титул в последние сезоны его карьеры.

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