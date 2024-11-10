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Лавров сообщил о ряде договоренностей в рамках конференции РФ-Африка

Лавров сообщил о ряде договоренностей в рамках конференции РФ-Африка

t.me/Мария Захарова В рамках проходящей на федеральной территории Сириус конференции Форума партнерства "Россия-Африка" уже достигнут ряд договоренностей по некоторым проектам, а также подписаны соглашения и меморандумы, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 10 ноября.

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