Лавров сообщил о ряде договоренностей в рамках конференции РФ-Африка

t.me/Мария Захарова В рамках проходящей на федеральной территории Сириус конференции Форума партнерства "Россия-Африка" уже достигнут ряд договоренностей по некоторым проектам, а также подписаны соглашения и меморандумы, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 10 ноября.