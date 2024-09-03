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На Чукотке новые аэролодки смогут перевозить до 6000 пассажиров за сезон

На Чукотке новые аэролодки смогут перевозить до 6000 пассажиров за сезон

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и губернатор Чукотки Владислав Кузнецов приняли участие в торжественной церемонии передачи новых аэролодок производства ООО "Севербоат", сообщает пресс-служба губернатора региона.

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