Фил Спенсер объяснил, почему Microsoft расширяется за пределы своих консолей — в...

Фил Спенсер объяснил, почему Microsoft расширяется за пределы своих консолей — все ради светлого будущего XboxСпенсер хочет, чтобы бренд Xbox пользовался популярностью и через 20 лет — для этого не обойтись без выхода на новые аппаратные платформы.
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