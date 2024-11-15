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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фил Спенсер объяснил, почему Microsoft расширяется за пределы своих консолей — в...

Фил Спенсер объяснил, почему Microsoft расширяется за пределы своих консолей — в...

Фил Спенсер объяснил, почему Microsoft расширяется за пределы своих консолей — все ради светлого будущего XboxСпенсер хочет, чтобы бренд Xbox пользовался популярностью и через 20 лет — для этого не обойтись без выхода на новые аппаратные платформы.

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