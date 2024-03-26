«Мам, ты бы меня полюбила, если бы я был червяком?» Очень милый флешмоб в «Твиттере»

Как важный вопрос повеселил всех. В «Твиттере» (X) каждый день происходит что-то новое и интересное. В этот раз пользователи придумали забавный флешмоб: они спрашивают у своих родителей, стали бы они их любить в обличье червя, а потом делятся ответами.