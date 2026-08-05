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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хименес интересен «Порту» – «Милан» готов отдать форварда в аренду с обязательным выкупом. «Лацио» общается с агентами игрока

Нападающий «Милана» Сантьяго Хименес интересен двум клубам. По информации Calciomercato, «Порту», пытавшийся подписать мексиканца в начале лета, возобновил переговоры с «Миланом» на фоне травмы Саму Ахеговы.

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