Новосибирский минздрав требует неустойку за срыв стройки поликлиники по ГЧП

В Арбитражный суд подано заявление о взыскании с концессионера 13,4 млн рублей.Министерство здравоохранения Новосибирской области обратилось в Арбитражный суд с иском к ООО ""Седьмая концессионная компания" из-за срыва срока ввода в эксплуатацию поликлиники № 7 на улице Пролетарской.