"Ситуация плохая": ВСУ потеряли оптимизм. Украина готовится к наихудшему

Несмотря на удары по инфраструктуре, в рядах ВСУ исчезает оптимизм, пишет "Страна". Теперь украинские военные не знают, как победить армию России и надеются на смуту, пока ЕС ужесточает условия для граждан Незалежной.
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