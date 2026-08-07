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Порядок, государство

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"Ситуация плохая": ВСУ потеряли оптимизм. Украина готовится к наихудшему

"Ситуация плохая": ВСУ потеряли оптимизм. Украина готовится к наихудшему

Несмотря на удары по инфраструктуре, в рядах ВСУ исчезает оптимизм, пишет "Страна". Теперь украинские военные не знают, как победить армию России и надеются на смуту, пока ЕС ужесточает условия для граждан Незалежной.

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