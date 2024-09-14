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ЕС родил три варианта продления антироссийских санкций, чтобы обеспечить Украине обещанный кредит за счет России

ЕС родил три варианта продления антироссийских санкций, чтобы обеспечить Украине обещанный кредит за счет России

Reuters сообщает: Еврокомиссия представила послам ЕС три новых варианта возобновления антироссийских санкций, что должно обеспечить обещанный кредит Украине на 50 млрд долларов от доходов по российским замороженным активам.

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